اليمن يحرز لقب غرب آسيا للناشين لأول مرة بفوزه على السعودية

المنتخب اليمني للناشئين، تحت 17 عاما، يفوز على نظيره السعودي (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي، ويتوج ببطولة غرب آسيا.. (الإنترنت)

توج المنتخب اليمني للناشئين، تحت 17 عامًا، بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نظيره السعودي حامل اللقب 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 اليوم الإثنين.

وتقدم محمد البرواني لليمن في الدقيقة (46)، بينما أدرك محمد صالح العيسى التعادل للسعودية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وتأهل اليمن للنهائي بعد فوزه 2-1 على سورية في قبل النهائي، فيما تغلبت السعودية 3-صفر على الإمارات.

وشهدت المباراة، التي أُقيمت في استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام شرق السعودية، جمهورًا غفيرًا من اليمنيين المقيمين في المملكة.