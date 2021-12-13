السطو على منزل أوتاميندي في البرتغال

نيكولاس أوتاميندي. (الإنترنت)

تعرض منزل مدافع «بنفيكا» والمنتخب الأرجنتيني، نيكولاس أوتاميندي، في مدينة سيكسال البرتغالية للمداهمة فجر اليوم الإثنين، أثناء تواجد اللاعب وعائلته في الداخل.

وأعلن النادي البرتغالي، في بيان اليوم الإثنين، أن اللاعب وعائلته بخير، رغم الانزعاج الهائل الناجم عن الموقف الذي مروا به، مطالبًا في الوقت ذاته باحترام الخصوصية، بينما تحقق السلطات في الحادث.

ويعيش صاحب الـ33 عامًا مع زوجته ونجلهما في سيكسال (جنوب لشبونة)، التي يوجد بها أيضًا المدينة الرياضية للنادي.

وحسبما كشفت وسائل إعلام محلية، داهم أربعة أشخاص ملثمين المنزل، وقيدوا حركة اللاعب، بينما قاموا، وفقًا لنفس المصادر، بسرقة بعض الأموال ومقتنيات أخرى بالمنزل، ثم فروا هاربين.

كما ذكرت نفس المصادر أن شرطة سيتوبال تولت التحقيق في الحادث.