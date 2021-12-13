السطو على منزل أوتاميندي في البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 10:31 مساء
نيكولاس أوتاميندي. (الإنترنت)

تعرض منزل مدافع «بنفيكا» والمنتخب الأرجنتيني، نيكولاس أوتاميندي، في مدينة سيكسال البرتغالية للمداهمة فجر اليوم الإثنين، أثناء تواجد اللاعب وعائلته في الداخل.

وأعلن النادي البرتغالي، في بيان اليوم الإثنين، أن اللاعب وعائلته بخير، رغم الانزعاج الهائل الناجم عن الموقف الذي مروا به، مطالبًا في الوقت ذاته باحترام الخصوصية، بينما تحقق السلطات في الحادث.

ويعيش صاحب الـ33 عامًا مع زوجته ونجلهما في سيكسال (جنوب لشبونة)، التي يوجد بها أيضًا المدينة الرياضية للنادي.

وحسبما كشفت وسائل إعلام محلية، داهم أربعة أشخاص ملثمين المنزل، وقيدوا حركة اللاعب، بينما قاموا، وفقًا لنفس المصادر، بسرقة بعض الأموال ومقتنيات أخرى بالمنزل، ثم فروا هاربين.

كما ذكرت نفس المصادر أن شرطة سيتوبال تولت التحقيق في الحادث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيتو روسي في مجلس الأمن ضد قرار يعتبر تغير المناخ تهديدا للأمن الدولي
دولى
ليبيا مهتمة باستنساخ تجربة المغرب في مواجهة جائحة «كورونا»
ليبيا
«بوابة الوسط» تسرد إحصائية الأسبوع الرابع في الدوري: 74 هدفا.. الأهلي بنغازي ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. الاتحاد 1 - 0 الأهلي طرابلس.. كمارا يسجل
رياضة محلية
بالفيديو: خطأ يجبر «ويفا» رسميا على إعادة قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - مجلس النواب ومفوضية الانتخابات
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا
اقتصاد
أنشيلوتي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: الريال أكثر صلابة
رياضة عالمية
بالفيديو: «شكرا» جريني وجميلة تتخطى المليون مشاهدة
ثقافة وفن
مرشحون للرئاسة يطلقون مبادرة لعدم تأجيل الانتخابات
ليبيا
الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: بدء التطعيم بالجرعة التعزيزية ضد «كورونا»
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
جوليان أسانج يتعرض لـ«جلطة دماغية» في السجن
دولى
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج الدوري الليبي الممتاز بعد الجولة الرابعة
رياضة محلية
(فيديو) حاكم كنتاكي: 80 قتيلا في الولاية جراء الأعاصير بحسب حصيلة جديدة
دولى
14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإمارات تقترب من اعتماد القيادة الذاتية في طرقها