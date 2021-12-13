غوارديولا يحث لاعبي الـ«سيتي» على تلقي جرعات معززة من لقاح «كورونا»

بيب غوارديولا. (الإنترنت)

حث بيب غوارديولا، مدرب «مانشستر سيتي»، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبيه على الحصول على جرعات معززة من لقاح «كوفيد-19» وتوخي الحذر وسط زيادة حالات الإصابة في المملكة المتحدة.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن متحور «أوميكرون»، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونغ كونغ في أواخر نوفمبر الماضي، يمكن أن يتغلب على مناعة الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مثل «أسترازينكا» أو «فايزر-بيونتيك».

وقال غوارديولا للصحفيين عند سؤاله عن تلقي اللاعبين جرعات معززة: «بالتأكيد اقترح الأطباء ضرورة حصولهم عليها.. نتحدث مع اللاعبين يوميًّا لحثهم على توخي الحذر والحفاظ على سلامتهم وارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافة الاجتماعية».

وتابع: «إنها فترة عيد الميلاد والاتجاه نحو الخروج للاحتفال.. لكن الفيروس لا يزال موجودًا.. الفيروس لا يسمح لنا بالمعاناة كثيرًا، لكن الحالات ترتفع يومًا بعد يوم لذلك فقط يجب الحذر».

ويتصدر الـ«سيتي» المسابقة برصيد 38 نقطة من 16 مباراة وسيستضيف «ليدز يونايتد» صاحب المركز 15 غدًا الثلاثاء.

وقال المدرب الإسباني إن الفريق جاهز تمامًا لخوض المباراة باستثناء الموقوف جواو كانسيلو وفيران توريس الذي لا يزال يتعافى من إصابة في قدمه.