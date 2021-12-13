اكتشاف 42 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 09:37 مساء
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إصابة 42 حالة إصابة بـ«كورونا». (الإنترنت)

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) تفاصيل نتيجة اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا»، للاعبي المسابقة، في الفترة بين يوم الإثنين 6 ديسمبر، ويوم أمس الأحد الموافق 12 من الشهر ذاته.

ونشرت رابطة البريميرليغ بيانًا أكدت فيه اكتشاف 42 إصابة بين لاعبي ومدربي فرق الدوري الإنجليزي، حيث جاء في البيان الآتي: «تعتبر سلامة الجميع أولوية، ويتخذ الدوري الإنجليزي جميع الخطوات الاحترازية في ضوء الارتفاع الأخير في حالات فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف: «عادت الرابطة إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة كل من اختبار المسحة الإضافية و الـPCR للاعبين والموظفين».

وتابع البيان: «يمكن للرابطة اليوم أن تؤكد أنه في الفترة ما بين الإثنين 6 ديسمبر والأحد 12 ديسمبر، تم اختبار 3805 لاعبين وموظفين في النوادي للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 42 حالة إيجابية جديدة».

ويُعد ذلك ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات، حيث تم اكتشاف 12 حالة إصابة فقط في الفترة من 29 نوفمبر لـ5 ديسمبر، كما أن حصيلة إصابة 42 شخصًا هي الأعلى في الدوري الإنجليزي منذ ذروة تفشي الجائحة في شهر مايو من العام الماضي 2020.

يذكر أن هناك احتمالية لتأجيل مباراة فريقي برينتفورد ومانشستر يونايتد بعد تفشي فيروس «كورونا» في صفوف الأخير، كما تم تأجيل مباراة برايتون وتوتنهام هوتسبير في الجولة السادسة عشر لبطولة البريميرليغ، بسبب تفشي المرض في صفوف كتيبة رفاق هاري كين.

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