كشف القوائم النهائية للمرشحين لجوائز «غلوب سوكر» 2021

القائمة النهائية لجائزة «غلوب سوكر» لأفضل لاعب فى العالم 2021. (الإنترنت)

أعلنت «غلوب سوكر» المرشحين النهائيين الذين سيتنافسون على جوائز الأفضل للعام 2021.

«غلوب سوكر» هي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في مجال كرة القدم، ويتم تنظيمها في دبي، وينتظر أن يتم كشف الفائزين بجوائز العام 2021 يوم 27 ديسمبر الجاري.

أفضل لاعب

وفيما يخص جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل «غلوب سوكر»، فإنه يتنافس عليها ستة لاعبين، في مقدمتهم المصري محمد صلاح نجم «ليفربول»، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم «باريس سان جيرمان»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب «مانشستر يونايتد».

قائمة المرشحين شملت أيضًا الفرنسي كريم بنزيما «ريال مدريد»، البولندي روبرت ليفاندوفسكي «بايرن ميونيخ» والفرنسي كيليان مبابي «باريس سان جيرمان».

أفضل نادٍ

تواجد ناديان عربيان في القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل نادٍ في العالم بالعام 2021، وهما «الأهلي» المصري بطل دوري أبطال أفريقيا و«الهلال» السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا.

وإلى جانب «الأهلي» و«الهلال»، تواجد «تشيلسي» بطل دوري أبطال أوروبا، «مانشستر سيتي» بطل الدوري الإنجليزي، «أتلتيكو مدريد» حامل لقب الدوري الإسباني و«فلامنغو» البرازيلي.

أفضل مدافع

وشهدت قائمة المرشحين على أفضل مدافع، تواجد الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد «ليفربول» وثنائي «تشيلسي»، سيزار أزبليكويتا والألماني أنطونيو روديغرز.

ومن «مانشستر سيتي»، تواجد، روبين دياز، فضلًا عن ثنائي «يوفنتوس»، ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني.

أفضل حارس مرمى

وفي فئة أفضل حارس مرمى، سيتنافس البلجيكي تيبو كورتوا «ريال مدريد» والسنغالي إدوارد ميندي «تشيلسي».

جيانلويغي دوناروما من «باريس سان جيرمان» تصدر أيضًا قائمة المرشحين إلى جانب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز «أستون فيلا» والألماني مانويل نوير «بايرن ميونيخ».

أفضل مدرب

وبشأن المرشحين على جائزة أفضل مدرب، تواجد روبرتو مانشيني «إيطاليا» والإسباني بيب غوارديولا «مانشستر سيتي» والثنائي الألماني توماس توخيل «تشيلسي» وهانز فليك «منتخب ألمانيا».

ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، بالإضافة إلى الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا من بين المرشحين أيضًا في القائمة النهائية

أفضل منتخب

واشتملت القائمة النهائية الخاصة بأفضل المنتخبات على الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإيطاليا.

وتواجد منتخب عربي واحد في القائمة المرشحة، وهو المغرب، الذي حقق العلامة الكاملة في المرحلة السابقة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.