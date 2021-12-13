بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا

بعثة فريق برشلونة تصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا. (الإنترنت)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي «برشلونة» الإسباني إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين وذلك لمواجهة فريق «بوكا جونيورز» الأرجنتيني، غدًا الثلاثاء، على كأس الأسطورة الأرجنتيني الراحل مارادونا.

ويحتضن ملعب «مرسول بارك» بالعاصمة الرياض، مباراة الفريقين برشلونة وبوكا، ضمن فعالية مصاحبة لموسم الرياض 2021، بصفتهما الناديين اللذين تقاسما عددًا من المحطات الرياضية المهمة للأرجنتيني مارادونا.

ووصلت عائلة الأسطورة الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين؛ لحضور مواجهة فريقي «برشلونة» «وبوكا جونيورز»، غدًا الثلاثاء.

وارتدى مارادونا قميص «برشلونة» لمدة موسمين بين العامين 1982 و1984، كما لعب بقميص «بوكا» في فترتين، الأولى موسم 1981-1982، والثانية العام 1995.

بعثة فريق برشلونة تصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا. (الإنترنت)

بعثة فريق برشلونة تصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا. (الإنترنت)

بعثة فريق برشلونة تصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا. (الإنترنت)