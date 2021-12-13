كورونا يحاصر «مانشستر يونايتد» ويغلق مقر تدريباته

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 06:51 مساء
علم مانشستر يونايتد الإنجليزي. (الإنترنت)

قال «مانشستر يونايتد»، اليوم الإثنين، إن مواجهته أمام «برنتفورد» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد لا تقام في موعدها عقب إغلاق مقر تدريباته إثر تفشي الإصابات بـ«كوفيد-19» بصفوف الفريق الأول.

ومن المقرر أن يلتقي «يونايتد» خارج أرضه مع «برنتفورد» غدًا الثلاثاء، لكن النادي قال إنه بدأ مناقشة مع رابطة الدوري الممتاز بشأن ما إذا كان ينبغي إقامة المباراة في موعدها.

ولم يحدد «يونايتد» عدد الأفراد المصابين بفيروس «كورونا» في صفوفه.

وقال النادي في بيان: «المصابون تم عزلهم وفقًا لبروتوكول الدوري الممتاز. بعد إلغاء التدريب ومع إعطاء صحة اللاعبين والطاقم المعاون الأولوية، يناقش النادي مع الدوري الممتاز ما إذا كان من الآمن للجميع المضي قدمًا في إقامة مباراة الغد أمام برنتفورد».

وتابع أنه سيتم تأجيل سفر الفريق والطاقم المعاون إلى لندن في انتظار نتيجة تلك المناقشة.

وألغيت مباراتان لـ«توتنهام» أخيرًا بسبب تفشي «كوفيد-19» في النادي، مما أثر على اللاعبين والطاقم المعاون، حيث ألغيت مباراته الأخيرة في دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي أمام «استاد رين» الفرنسي وسط الأسبوع الماضي، وكذلك مواجهة «برايتون آند هوف ألبيون» في الدوري الممتاز أمس الأحد.

وفي الوقت الذي تأجلت فيه مواجهة «برايتون»، قال الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) إن مباراة دوري المؤتمر لن تقام بسبب عدم إتاحة وقت كافٍ، مما يعني أن «توتنهام» قد يودع المسابقة إذا اعتبر خاسرًا للمباراة.

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