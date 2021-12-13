بالصور.. وصول عائلة مارادونا لحضور مباراة «برشلونة» «وبوكا جونيورز» التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 06:43 مساء
عائلة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا تصل إلى السعودية. (الإنترنت)

وصلت عائلة الأسطورة الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين؛ لحضور مواجهة فريقي «برشلونة» «وبوكا جونيورز»، غدًا الثلاثاء.

وحضرت عائلة الأسطورة مارادونا إلى الرياض، للتواجد في المباراة التاريخية بين «برشلونة» «وبوكا جونيورز» على كأس مارادونا، مساء غد الثلاثاء، على ملعب «مرسول بارك» بالرياض، في كأس مارادونا؛ ضمن فعاليات موسم الرياض.

وارتدى مارادونا قميص «برشلونة» لمدة موسمين بين العامين 1982 و1984، كما لعب بقميص «بوكا» في فترتين، الأولى موسم 1981-1982، والثانية العام 1995.

عائلة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا تصل إلى السعودية. (الإنترنت)
عائلة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا تصل إلى السعودية. (الإنترنت)
عائلة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا تصل إلى السعودية. (الإنترنت)
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