تعرف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي

كأس الدوري الأوروبي. (الإنترنت)

أسفرت قرعة ملحق الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي، التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، اليوم الإثنين، عن مواجهات قوية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

إشبيلية × دينامو زغرب.

أتالانتا × أولمبياكوس.

لايبزيغ × ريال سوسيداد.

برشلونة × نابولي.

زينيت × ريال بيتيس.

بوروسيا دورتموند × رينغرز.

شيريف × براغا.

بورتو × لاتسيو.

وخلال القرعة، تم تقسيم الفرق الـ16، إلى مستويين: المستوى الأول يضم الفرق التي احتلت وصافة مجموعات الدوري الأوروبي وهي: بيتيس (إسبانيا)، براغا (البرتغال)، دينامو زغرب (كرواتيا)، لاتسيو (إيطاليا)، نابولي (إيطاليا)، أولمبياكوس (اليونان)، رينغرز (أسكتلندا)، سوسييداد (إسبانيا).

والمستوى الثاني، يضم الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال، وهي: أتالانتا (إيطاليا)، برشلونة (إسبانيا)، دورتموند (ألمانيا)، لايبزيغ (ألمانيا)، بورتو (البرتغال)، إشبيلية (إسبانيا)، شيريف تيراسبول (مولدوفا)، زينيت بطرسبورغ (روسيا).

يذكر أن برشلونة يشارك في الدوري الأوروبي بعد فشله في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في آخر 20 عامًا.

وستقام منافسات ذهاب الملحق في الـ17 من فبراير، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع.

وستتأهل 8 فرق من هذا الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرق أخرى، سبق أن تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.