أغويرو يعلن اعتزاله كرة القدم.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 05:59 مساء
أغويرو. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن سيرجيو أغويرو، مهاجم «برشلونة» الإسباني، سيعلن اعتزاله كرة القدم هذا الأسبوع.

وقالت جريدة «إل بريوديكو» الإسبانية، إن أغويرو سيعلن اعتزاله يوم الأربعاء، بعد تقييم لحالة قلبه ليسدل اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 33 عامًا الستار على مسيرته.

ورفض «برشلونة» التعليق، كما لم يتسنَ الوصول لوكيل أعمال اللاعب وأصدقائه لتأكيد هذا النبأ، لكن بعض المصادر القريبة منه أكدت لـ«رويترز» أن النادي يجهز لحفل الوداع يوم الأربعاء.

وانضم مهاجم «مانشستر سيتي» و«أتليتيكو مدريد» السابق إلى «برشلونة» في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الحالي، ونال المهاجم الأرجنتيني مساعدة طبية في الملعب بعدما اشتكى من ألم في الصدر خلال التعادل 1-1 مع «ألافيس» في الدوري في أواخر أكتوبر، ونقل إلى مستشفى.

وقال «برشلونة» في بيان في نوفمبر: «خضع أغويرو لعملية تقييم وتشخيص من الطبيب جوسيب بروجادا.. لن يكون بوسعه اللعب لثلاثة أشهر، وسيتم تقييم استجابته للعلاج لتحديد فترة التعافي».

وشارك أغويرو في خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع «برشلونة» وسجل هدفًا واحدًا في مباراة القمة أمام «ريال مدريد» بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.

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