بالفيديو: خطأ يجبر «ويفا» رسميا على إعادة قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

جانب من قرعة دوري أبطال أوروبا. (إنترنت)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» إعادة إجراء عملية قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بأكملها في وقت لاحق، الإثنين، وذلك نتيجة وقوع خطأ فني خلال إجراءات سحبها في مقره بنيون السويسرية.

وقال الاتحاد القاري إنه «نظرًا لحصول مشكلة فنية في برنامج مزود خدمة خارجي يخبر المسؤولين بالفرق المؤهلة للعب ضد الفرق الأخرى، حدث خطأ مادي أثناء القرعة»، بحسب «فرانس برس».

ونتيجة لذلك، اعتبرت القرعة ملغاة وسيُجرى إعادتها بالكامل، وأسفرت قرعة دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الإثنين، التي سُحبت في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، عن مواجهتين قويتين بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى.

ويواجه فريق تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب فريق ليل الفرنسي، بينما يصطدم ريال مدريد الإسباني، الأكثر تتويجًا في البطولة برصيد 13 لقبًا بمواجه بنفيكا البرتغالي، ويلتقي مانشستر سيتي وصيف بطل النسخة الماضية مع فياريال الإسباني، وليفربول الإنجليزي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي وإنتر ميلان الإيطالي مع أياكس الهولندي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي.

وجرى تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى وعاءين، الوعاء الأول يضم الأندية صاحبة المراكز الأولى بالمجموعات، على أن يتواجد أصحاب المراكز الثانية في الوعاء الثاني، وضم التصنيف الأول: ريال مدريد الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي، وبايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وليل الفرنسي.

أما التصنيف الثاني: أتلتيكو مدريد الإسباني، وفياريال الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.