مفاجأة: قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا مهدد بالإعادة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 02:25 مساء

عقب إجراء قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الإثنين، فجرت قناة «بين سبورت» وجريدة «إندبندنت» معًا، مفاجأة من العيار الثقيل، وأكدتا أن القرعة قد تعاد بسبب خطأ فني أثناء سحب كرة أتليتكو مدريد.

وأسفرت قرعة دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الإثنين، التي سُحبت في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، عن مواجهتين قويتين بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى.

ويواجه فريق تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب فريق ليل الفرنسي، بينما يصطدم ريال مدريد الإسباني، الأكثر تتويجًا في البطولة برصيد 13 لقبًا بمواجه بنفيكا البرتغالي، ويلتقي مانشستر سيتي وصيف بطل النسخة الماضية مع فياريال الإسباني، وليفربول الإنجليزي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي وإنتر ميلان الإيطالي مع أياكس الهولندي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي.

وجرى تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى وعاءين، الوعاء الأول يضم الأندية صاحبة المراكز الأولى بالمجموعات، على أن يتواجد أصحاب المراكز الثانية في الوعاء الثاني، وضم التصنيف الأول: ريال مدريد الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي، وبايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وليل الفرنسي.

أما التصنيف الثاني: أتلتيكو مدريد الإسباني، وفياريال الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وتنص لائحة البطولة على أنه لا يمكن لأي فريق أن يلعب مع ناد من البلد نفسه في دور الـ16، ولا يمكن أيضًا لأي ناد مواجهة منافس له خلال دور المجموعات، وتقام جولات الذهاب أيام 15 و16 و22 و23 فبراير المقبل على ملاعب فرق التصنيف الثاني، فيما تجري جولة الإياب أيام 8 و9 و15 و16 مارس المقبل بملاعب فرق التصنيف الأول، وتقام المباريات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ليبيا.

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