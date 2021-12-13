فيرستابن يتوج بطلا على حساب هاميلتون لـ«الفورمولا 1» أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 12:31 مساء
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن. (إنترنت)

تُوِّج سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بلقب بطل العالم لـ«الفورمولا 1» بعدما خطف المركز الأول في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لهذا الموسم، من منافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة، أمس الأحد، على حلبة مرسى ياس.

ودخل السائقان السباق الأخير وهما على المسافة ذاتها من حيث عدد النقاط في سيناريو لم يحصل في البطولة منذ العام 1974، بحسب «فرانس برس».

وبدا هاميلتون في طريقه لحسم لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي قبل أن يحصل حادث قبل خمس لفات على النهاية، فدخلت سيارة الأمان لأربع لفات ومنحت فيرستابن لفة واحدة لمحاولة تجاوز غريمه ونجح في استغلالها على أكمل وجه، مستفيدًا من إطاراته الجديدة.

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