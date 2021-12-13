أنشيلوتي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: الريال أكثر صلابة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 11:37 صباحا
كارلو أنشيلوتي. (إنترنت)

أعرب المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن ثقته بعد الفوز على أتلتيكو مدريد (2-0) في مباراة ديربي مدريد، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، ليرفع الريال رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

سجّل هدفي الريال كريم بنزيما وماركو أسينسيو، وواصل ريال مدريد سلسلة اللاهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري للمباراة الـ11 على التوالي، بينما كان الفوز في مباراة أمس الأحد هو السابع على التوالي لريال مدريد في الدوري الإسباني وقد وسع الفارق الذي يفصله عن إشبيلية صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، علمًا بأن إشبيلية يتبقى له مباراة مؤجلة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي مذاع تليفزيونيًا: «لا أعتقد أن هذا هو تأثير أنشيلوتي، وإنما لدي فريق يجعلني هادئًا بسبب ما يقدمه على أرض الملعب، هم يتعاملون مع المباراة بشكل جيد للغاية ويتمتع الفريق بالتزام دفاعي، إنه فريق، ليس فقط مجموعة من اللاعبين ذوي القدرات العالية، وهذا هو الفارق».

وأضاف: «نحن مرشحون نتمتع بحظ وافر للقب، لأننا نؤدي بشكل رائع، أفضل من الآخرين، لكن تركيزنا منصب على المباريات المقبلة لأن التراجع الذهني قد يكلفنا الكثير، هذه هي الطريقة الوحيدة للاقتراب بصورة أكبر من الفوز، أحب الأداء الدفاعي للفريق حقًا، فهذا هو أكثر جانب قمنا بتحسينه منذ بداية الموسم، إننا أكثر صلابة، ورغم أن الضغط ليس كبيرًا للغاية، فإننا نوظف المهاجمين للهجمات المرتدة».

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