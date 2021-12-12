مصر والجزائر والمغرب في صدارة مشهد متعة كرة القدم العربية

مباراة الجزائر والمغرب. (إنترنت)

شهد أمس السبت يومًا حافلًا بكرة القدم الجميلة، عبر مباراتي ربع نهائي البطولة العربية المقامة في قطر، وكانت البداية بمباراة مصر والأردن، ليفوز منتخب «الفراعنة» حاملي لقب 1992، بعد أن قلبوا تأخرهم أمام «النشامى» إلى فوز صعب بعد التمديد (3-1) على استاد الجنوب، ضمن دور الثمانية.

انطلاقة قوية لـ«النشامى»

تقدم يزن النعيمات بهدف للأردن بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء، وأدرك مروان حمدي التعادل بضربة رأس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأحرز البديل أحمد رفعت هدف مصر الثاني في الدقيقة 100، ثم سجل البديل مروان داود الهدف الثالث قبل صافرة النهاية، في مباراة أُقيمت أمام عدد كبير من المشجعين في استاد الجنوب بالوكرة، ليضرب منتخب مصر موعدًا مع تونس في قبل النهائي الأربعاء المقبل.

تصحيح وضع «الفراعنة»

كان الأردن الطرف الأول من البداية، وتقدم بهدف بتسديدة رائعة من النعيمات، ثم اقترب بالطريقة نفسها من إضافة الهدف الثاني عن طريق نور الروابدة، لكن محمد الشناوي حوَّل التسديدة إلى ركلة ركنية، ولم تصنع مصر الكثير هجوميًّا، بينما استمر اعتماد الأردن على التسديدات المتقنة، وأطلق علي علوان تسديدة هائلة لمسها الشناوي لتصطدم بالعارضة ثم بالقائم الأيسر وخرجت بغرابة.

فرص مهدرة في مباراة متأرجحة

ضغط منتخب مصر قبل الاستراحة وأهدر مصطفى فتحي فرصة من مدى قريب، ثم أنقذ الحارس يزيد أبو ليلى ضربة رأس من حسين فيصل، لكن في المرة الثالثة جاء الهدف بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، حولها مروان حمدي برأسه إلى داخل الشباك، وسنحت فرصة خطيرة للأردن، عندما تباطأ محمود حمدي الونش في تشتيت كرة عالية، وجاء هدف الانتصار بعدما توغل البديل محمد شريف ببراعة من الجانب الأيمن وأرسل كرة أرضية حولها رفعت بلمسة واحدة إلى داخل المرمى، وفي اللحظات الأخيرة من المبارة أرسل رفعت تمريرة عرضية متقنة حولها البديل مروان داود داخل المرمى بضربة رأس.

ديربي الغضب بين الجزائر والمغرب

بخلفيات سياسية، انطلق ديربي الجزائر والمغرب، حيث كانت جماهير كرة القدم العربية على موعد مع قمة حقيقة، عندما تغلبت الجزائر بصعوبة على جارتها المغرب، عبر ركلات الترجيح بنتيجة (5-3) بعد التعادل (2-2) في مباراة مثيرة على استاد الثمامة في الدوحة.

سجل هدفي الجزائر ياسين إبراهيمي من ركلة جزاء، ويوسف بلايلي في واحد من أحسن أهداف البطولة، فيما سجل محمد الناهيري وبدر بانون هدفي المغرب حاملة لقب نسخة 2012 الأخيرة.

ظل التعادل قائمًا حتى عندما حصلت الجزائر على ركلة جزاء انبرى لها ياسين إبراهيمي، وبعد دقيقتين، أدركت المغرب التعادل عن طريق الناهيري الذي قابل ركلة حرة من مشارف منطقة الجزاء وأسكنها برأسه في شباك رايس مبولحي.

الشوط الإضافي المثير

في الشوط الإضافي الأول، نجح بلايلي في منح التقدم مجددًا لبلاده بهدف رائع، عندما تلقى كرة على صدره في منتصف الملعب وسددها قوية من 45 مترًا عانقت شباك الزنيتي المتقدم عن مرماه، وانتظر منتخب المغرب الشوط الإضافي الثاني، وتحديدًا الدقيقة 111 لإدراك التعادل عبر قائده بدر بانون بضربة رأسية إلى يسار مبولحي، محرزًا ثالث أهدافه في البطولة.

احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للجزائريين بعدما صد مبولحي الركلة الرابعة لكريم البركاوي.

مباراة مصر والأردن. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)