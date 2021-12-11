فيرستابن أول المنطلقين أمام هاميلتون في سباق حسم لقب أبوظبي لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 05:08 مساء
سباق «فورمولا 1». (إنترنت)

سيكون السائق الهولندي ماكس فيرستابن لاعب «ريد بول» أول المنطلقين أمام منافسه الوحيد على اللقب العالمي، البريطاني لويس هاميلتون، في سباق حسم اللقب خلال جائزة أبو ظبي الكبرى في «فورمولا 1» المقرر غدًا الأحد.

يأتي هذا على حلبة «مرسى ياس» بعد أن سجل أسرع وقت في التجارب الرسمية السبت، ويتعادل السائقان نقاطًا قبل الجولة الأخيرة برصيد 369.5 نقطة، بعد سباق تاريخي مثير في السعودية، الأحد الماضي، بحسب «فرانس برس».

علمًا بأن الهولندي يسعى إلى إحراز باكورة ألقابه العالمية، في حين يلهث البريطاني وراء الانفراد بعدد الألقاب في البطولة برصيد ثمانية ألقاب، حيث يتساوى حاليًا مع الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر، ولكل منهما سبعة ألقاب.

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