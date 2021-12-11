منتخب مصر جاهز للأردن في «مونديال العرب»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 04:09 مساء
مباراة مصر والجزائر. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

يدخل منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم السبت، مواجهة صعبة بمواجهة الأردن، في ربع نهائي بطولة مونديال العرب، التي تستضيفها قطر وتختتم فعالياتها يوم 18 الجاري.

ويواجه الجهاز الفني لـ«الفراعنة» أزمة تتمثل في كثرة الغيابات عن اللقاء، على رأسها أكرم توفيق للإيقاف بسبب الإنذار الثاني، إلى جانب إصابة الثنائي أحمد حجازي بشد في العضلة الخلفية، وأيمن أشرف بجذع في رباط الركبة.

وتأكد غياب الأول عن اللقاء، وخروج أيمن أشرف من حسابات الجهاز حتى نهاية البطولة، لحاجته لفترة لا تقل عن أسبوعين للعلاج والعودة للملاعب.

كما يواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر أزمة أخرى، وهي حالة الإجهاد التي تواجه عددًا من اللاعبين بسبب ضغط المباريات، وعلي رأسهم عمرو السولية ومحمود الونش وأحمد فتوح.

يأتي هذا إلى جانب محمد مجدي أفشة، الذي يعاني إصابة بشد بسيط في الخلفية، وغيابه عن مباراة الجزائر، وتخوف الجهاز الفني من الدفع به في مباراة الأردن بشكل أساسي، أو إراحته وبدء اللقاء بحسين فيصل لاعب «سموحة» في مركز صانع الألعاب.

وحرص كيروش على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين، والتأكيد أن منتخب الأردن من المنتخبات الصعبة، التي تؤدي بصورة جيدة في البطولة.

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