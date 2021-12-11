قطر تبلغ نصف نهائي مونديال العرب بـ«مهرجان أهداف» في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 01:21 مساء
فرحة نجوم منتخب قطر بالفوز على الإمارات. (إنترنت)

بلغت قطر نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم للمرة الثالثة بفوزها التاريخي على الإمارات «5-صفر»، أمس الجمعة، في الديربي الخليجي على استاد البيت أمام جماهير كبيرة، سجل الخماسية علي سالمين بالخطأ في مرماه والمعز علي هدفين وخوخي بوعلام من ركلة جزاء وعبدالعزيز حاتم.

ونجح «العنابي» في بلوغ دور الأربعة في مشاركاته الثلاث في البطولة بعد العامين 1985 و1998، بينما فشل منتخب الإمارات في تكرار ما حققه في نسخة 1998 عندما حلّ رابعًا، بحسب «فرانس برس».

ويُعدّ الفوز الأكبر لقطر على الإمارات في تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما كانت هزمتها أيضًا في آخر مباراتين بينهما «4-صفر» في نصف نهائي كأس آسيا 2019، ثم «4-2» في كأس الخليج الرابعة والعشرين في العام نفسه.

وتلعب قطر في نصف النهائي مع الفائز بين المغرب والجزائر اللذين يتواجهان اليوم السبت على استاد الثمامة، وأنهى أصحاب الأرض المباراة فعليًا في شوطها الأول الذي سجلوا فيه أهدافهم الخمسة وسط أخطاء دفاعية وضياع تام للاعبي الإمارات.

وافتتحت قطر التسجيل بعد مرور 6 دقائق بعدما أخطأ المدافع مهند العنزي الذي حل بديلًا لقائد الإمارات وليد عباس الموقوف في تشتيت الكرة، ليخطفها المعز علي ويمرّرها إلى أكرم عفيف الذي مرّ عن حارس المرمى علي خصيف وأبعدها محمد العطاس لكنها اصطدمت بزميله علي سالمين ودخلت الشباك.

وأهدر المعز علي أحد نجوم المباراة من انفراد تام فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما صد خصيف كرته، قبل أن يعوّض مهاجم الدحيل القطري بتسديدة اصطدمت بيد محمود خميس لم يتردّد الحكم في احتساب ركلة جزاء سددها بنفسه بنجاح.

واحتسب الدولي الأوروغوياني أندرياس ماتونتي بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» ركلة جزاء ثانية لقطر، إثر عرقلة خصيف للمعز سدّدها بوعلام ونجح في ترجمتها للهدف الثالث.

ومرّر أكرم عفيف كرة متقنة إلى عبدالعزيز حاتم سددها من خارج منطقة الجزاء جميلة سكنت شباك خصيف الذي تابعها بنظراته، واستمر مهرجان أصحاب الأرض وأضافوا الخامس عبر المعز علي، هداف كأس آسيا 2019، بعد تمريرة من عفيف.

وهدأ الإيقاع في الشوط الثاني بعد التغييرات التي لجأ اليها المنتخبان، وفي فرصة نادرة للإمارات انفرد البديل علي مبخوت وسدد برعونة إلى جانب قائم حارس مرمى قطر سعد الشيب، وحرمت العارضة الإماراتية رأسية بوعلام إثر ركنية من إضافة الهدف السادس، قبل أن يجرّب بوعلام حظه برأسية ثانية أبعدها مبخوت عن خط المرمى.

وقال مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيس «خضنا مباراة جادة، النتيجة في الشوط الأوّل منحتنا أريحية كبيرة، من الرائع أن تلعب أمام هذا العدد الكبير من الجماهير».

بدوره، قال مدرّب الإمارات الهولندي بيرت فان مارفيك «في الشوط الأول ارتكبنا أخطاء ساذجة كلفتنا كثيرًا، بدا الأمر جنونيًا».

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