قمة من نوع خاص بين الجزائر والمغرب في مونديال العرب بخلفيات سياسية

مباراة سابقة بين منتخبي الجزائر والمغرب. (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد بطولة كأس العرب المقامة في قطر قمة من نوع خاص، عندما تقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، مواجهة بين منتخبي الجزائر والمغرب، أبرز المنتخبات المرشحة لحصد لقب مونديال العرب لكرة القدم، لكن أحدهما سيودع المسابقة مبكرًا، عندما يصطدم الفريقان القادمان من شمال أفريقيا في دور الثمانية.

واحتلت الجزائر المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بعد إثارة اللحظات الأخيرة أمام مصر؛ حيث تساوى المنتخبان في كل الجوانب، قبل أن تخرج بطاقة صفراء وأخرى حمراء وتحسم الصدارة للمصريين، بحسب «رويترز».

أما منتخب المغرب، فتصدّر المجموعة الرابعة ويملك العلامة الكاملة من ثلاث مباريات، وتأتي القمة المرتقبة وسط توتر سياسي بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وقال مدرب الجزائر مجيد بوقرة: «المغرب يملك فريقًا جيدًا، ويستعد للبطولة منذ فترة، ولديه إمكانات فنية وتقنية عالية، ستكون المباراة أشبه بنهائي مبكر، وستكون مباراة مهمة وجيدة للمشجعين».

وربما يفتقد بوقرة المهاجم الأساسي بغداد بونجاح بعدما تعرض لإصابة في الرأس في كرة مشتركة أمام مصر، وخرج بين الشوطين ثم نقل إلى المستشفى للخضوع لفحوص.

وغاب بونجاح عن تدريب الجزائر الأربعاء الماضي، على أن يحسم الجهاز الطبي موقفه من المشاركة في التدريب ويقيم حالته قبل مباراة السبت.

وإذا غاب بونجاح، الذي اعتاد التألق في الملاعب القطرية مع السد، فسيكون ذلك بمثابة ضربة للجزائر بالنظر إلى قوة دفاع المغرب وهو المنتخب الوحيد الذي لم تهتز شباكه بعد في الدور الأول.