تونس أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 07:01 مساء
المنتخب التونسي يفوز على نظيره العماني بثنائية مقابل هدف ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب. (الإنترنت)

خطف منتخب تونس بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس العرب قطر 2021، بالفوز أمام نظيره عمان بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد المدينة التعليمية.

وتقدم لاعبو نسور قرطاج في المباراة أولًا بعد مرور 16 دقيقة من عمر الشوط الأول، بعدما استقبل سيف الدين الجزيري عرضية من الجهة اليسرى، استقبلها برأسية، سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 66 من عمر المباراة، إدراك عمان التعادل بتسديدة صاروخية من وسط الملعب بأقدام أرشد العلوي، لم يتمكن حارس تونس المعز حسن من الإمساك بها.

ومن رأسية ثانية، أعاد منتخب تونس تقدمه بالهدف الثاني، لكن هذه المرة عن طريق المساكني، سكنت يسار الحارس.

بهذا الفوز ينتظر المنتخب التونسي الفائز من المباراة التي ستقام بالغد بين مصر والأردن، لمواجهته في دور نصف النهائي، فيما ودع المنتخب العماني البطولة.

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