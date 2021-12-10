جيرارد يتمنى نتيجة إيجابية في أنفيلد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 06:13 مساء
مدرب أستون فيلا ستيفن جيرارد. (الإنترنت)

يقول مدرب أستون فيلا، ستيفن جيرارد، إنه مستعد للتضحية بشعبيته الكبيرة في ملعب أنفيلد مقابل تحقيق فريقه نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفًا على ناديه السابق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت.

ويعود جيرارد لاعب ليفربول السابق للمرة الأولى كمدرب إلى ملعب أنفيلد بينما يتطلع فريقه الحالي فيلا لتحقيق فوزه الرابع في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي.

وأمضى جيرارد 17 عامًا كلاعب في صفوف ليفربول وتُوِّج معه بعدة ألقاب وتولى تدريب فيلا في نوفمبر الماضي وقال إن العودة لملعب فريقه السابق لا تنطوي على أي أهمية خاصة.

وقال جيرارد في مؤتمر صحفي الجمعة «أتفهم وأحترم كل هذه الضجة حول هذه المباراة لأسباب واضحة. هذه الضجة تخص أشخاص آخرين يهتمون بها. بالنسبة لي الأمر يتعلق بإعداد فريقي بأفضل طريقة ممكنة والسعي للحصول على نتيجة إيجابية لأستون فيلا».

وأضاف جيرارد (41 عاما): «بالنسبة لأي طرف آخر فهي مناسبة كبيرة. أما بالنسبة لي فالأمر يتعلق بثلاث نقاط. هذه مباراة كبيرة في كرة القدم مدتها 90 دقيقة يتعين علينا التركيز خلالها».

ومنذ تولي جيرار تدريب فيلا حقق الفريق نتائج أفضل وتقدم إلى المركز 10 بين فرق البطولة العشرين برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

وسيخوض الفريق المنتمي لمدينة برمنغهام المواجهة المقبلة بروح معنوية أفضل بعد عودة المهاجم داني إينغس إلى التشكيلة عقب تعافيه من الإصابة كما يعود أيضًا المدافع الأيسر مات تارغت.

وقال جيرارد عن ذلك: «عاد إلى صفوفنا داني إينغس وهذا أمر إيجابي تمامًا».

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