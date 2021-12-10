لقاء واعد بين الهلال والأهلي بنغازي في افتتاح الجولة الرابعة بالدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 01:05 مساء
مباراة سابقة للأهلي بنغازي. (الإنترنت)

تنطلق، الجمعة، 10 ديسمبر على ملعب بنينا ببنغازي، أولى مباريات الجولة الرابعة ذهاب للدوري الليبي لكرة القدم.

وتجمع مباراة اليوم مباراة الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات مع نظيره الهلال الذي يملك في رصيده خمس نقاط من فوز وتعادلين.

وغدًا السبت سيتجدد الموعد مع أربع مباريات في المجموعة الأولى. الأخضر يلتقي النصر بملعب شهداء بنينا، ودرانس يلتقي الصداقة بملعب درنة، وخليج سرت يلتقي التعاون بملعب شهداء بنينا، وفي المجموعة الثانية، ملعب علي الزقوزي بطرابلس سيشهد لقاء المدينة والأولمبي.

الأحد المقبل ستقام ثلاث مباريات بملعب البيضاء شباب الجبل يلتقي التحدي وبملعب مصراته السويحلي يلتقي الشط وعلى ملعب ترهونة سيجمع اللقاء بين الخمس وأبوسليم.

وأجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مبارياتي الاتحاد مع المحلة والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي، نظير مشاركتهما في بطولة الكونفدرالية.

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