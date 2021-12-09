دوري أبطال أوروبا: فياريال يكمل عقد ثمن النهائي بفوزه المثير على أتالانتا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 10:34 مساء
فياريال الإسباني تغلب على مضيفه أتالانتا الإيطالي 3-2 (الإنترنت)

أكمل فياريال الإسباني عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه أتالانتا الإيطالي 3-2، بعدما كان متقدماً بثلاثية نظيفة، الخميس، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وكانت المباراة مقررة الأربعاء لكن كثافة الثلوج التي تساقطت في برغامو حالت دون إقامتها وأرجئت إلى الخميس.

- تأجيل مواجهة أتالانتا وفياريال بدوري أبطال أوروبا

وكان فياريال بحاجة إلى التعادل للحاق بمتصدر المجموعة مانشستر يونايتد الإنجليزي وحجز بطاقة ثمن النهائي، لكنه حقق أكثر من ذلك بفضل أهداف الهولندي أرناوت دانجوما (3 و51) والفرنسي إتيان كابويه (42)، قبل أن يعود الأمل لأتالانتا بفضل هدفي الأوكراني روسلان مالينوفسكي (71) والكولومبي دوفان زاباتا (80).

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