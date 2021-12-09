الجزائر تحسم الجدل بشأن الشكوى ضد مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 07:00 مساء
الجزائر تنفي تقديم شكوى بسبب ركلة جزاء لمصر في كأس العرب 2021. (الإنترنت)

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان، الخميس، ما أثير حول تقديم شكوى ضد حكم المباراة ضد مصر في ختام دور المجموعات بكأس العرب، والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أن الجزائر احتجت أمام اللجنة المنظمة للبطولة في قطر بسبب هدف التعادل لمصر بداعي أن الكرة خرجت من الملعب قبل احتساب ركلة جزاء أدرك منها عمرو السولية التعادل.

وقال الاتحاد الجزائري إنه «لم يرفع أي شكوى للجنة المنظمة وينفي هذه الشائعات تمامًا».

وحسمت مصر صدارة المجموعة بسبب سجل اللعب النظيف المتعلق بالبطاقات الصفراء والحمراء بعد التساوي مع الجزائر في النقاط والأهداف.

وتلتقي الجزائر مع المغرب في دور الثمانية بعد غدٍ السبت بينما تلعب مصر ضد الأردن في اليوم نفسه.

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