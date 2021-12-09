تعيين تيديسكو مدربا لفريق لايبزيغ الألماني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 06:34 مساء
دومينيكو تيديسكو. (الإنترنت)

أعلن نادي رازن بال شبورت لايبزيغ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أنه عين دومينيكو تيديسكو مدربًا جديدًا لفريقه، الخميس، خلفًا لسلفه الأمريكي جيسي مارش الذي انفصل عن النادي بالتراضي قبل أربعة أيام.

وأرتبط تيديسكو (26 عامًا)، الذي سبق له تدريب شالكة الألماني وسبارتاك موسكو الروسي، مع لايبزيغ بعقد يستمر حتى 2023 وسيقود فريقه الجديد السبت المقبل عندما يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ.

ولا يملك تيديسكو المولود في إيطاليا خبرة كبيرة على مستوى الدوري الألماني الأول إذ أنه أمضى أقل من موسمين على رأس الجهاز الفني لشالكه بينما انفصل عن سبارتاك موسكو في وقت سابق من العام الحالي.

وانفصل مارش عن لايبزيغ بعد هزيمته 2-1 أمام أونيون برلين مطلع الأسبوع الحالي وهي ثالث هزيمة له على التوالي في الدوري المحلي ما تسبب في تراجعه إلى المركز 11 بين فرق البطولة (18 فريقًا) رغم أنه كان وصيف البطل في الموسم الماضي، كما صعد لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أيضًا.

وتأهل لايبزيغ للمنافسة في الدوري الأوروبي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

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