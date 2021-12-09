« فورمولا 1»: تمدد التعاقد مع جائزة أبوظبي الكبرى حتى 2030

سباقات فورمولا 1 للسيارات. (الإنترنت)

أعلنت بطولة العالم لسباقات « فورمولا 1» للسيارات، الخميس، قبل السباق الختامي الحاسم للموسم الحالي في حلبة مرسى ياس أن سباق جائزة أبوظبي الكبرى سيتسمر ضمن برنامج البطولة حتى 2030 على الأقل بعد تمديد التعاقد بين الطرفين حتى هذا الموعد.

والسباق واحد من أربعة سباقات تقام في الشرق الأوسط إلى جانب سباقات البحرين وقطر والسعودية.

وأقيم سباقا قطر والسعودية للمرة الأولى هذا الموسم بناءً على عقدين طويلي الأمد في حين يقام سباق البحرين بصفة منتظمة منذ مدة.

وأقيم سباق أبوظبي المرة الأولى في 2009 وهو يشكل أهمية تجارية كبيرة لشركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للبطولة.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة: «يسعدنا أن نؤكد استمرار إقامة سباق جائزة أبوظبي الكبرى حتى 2030 طبقا لهذه الاتفاقية».

وقبل السباق الختامي للموسم الأحد المقبل يتساوى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في رصيد النقاط مع منافسه الأقرب الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول.