«موريسمو» مديرة لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس

توجت الفرنسي أميلي موريسمو بلقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون عام 2006 لوكا بارييوليه (ا ف ب)

أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، الخميس، تعيين اللاعبة السابقة أميلي موريسمو مديرة لبطولة فرنسا المفتوحة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى إدارة البطولة الكبرى التي تقام في ملاعب رولان جاروس.

وتتولى موريسمو صاحبة الـ(42 عاما) المصنفة الأولى عالميًا سابقًا مهمة إدارة البطولة التي تقام على الملاعب الرملية خلفًا لمواطنها جي فورجيه الذي استقال من المنصب الثلاثاء الماضي رغم أن عقده مع الاتحاد يمتد حتى نهاية العام الحالي.

وقالت «موريسمو»: «أنا فخورة بانضمامي إلى فريق رولان جاروس بعد أن قبلت منصب مديرة البطولة وأنا محملة بطموحات كبيرة» ستعمل على تطبيقها بنفس الأسلوب «الراقي والمنفتح» الذي انتهجته خلال مسيرتها الاحترافية.

وقبل الاعتزال فازت موريسمو بألقاب كبرى في بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون كما سبق لها تدريب لاعبين بارزين من بينهم البريطاني آندي موراي ولاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا.