أزبليكويتا يطالب تشيلسي بالانتباه للمشكلات الدفاعية

قائد تشيلسي، سيزار أزبليكويتا. (الإنترنت)

دعا قائد تشيلسي، سيزار أزبليكويتا، فريقه اللندني إلى الانتباه لمشكلاته الدفاعية ومعالجتها والتعلم من أخطائه بعد تعادله (3-3) مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وبعد مباراة الأمس تكون شباك تشيلسي استقبلت ثلاثة أهداف في مباراتين متتاليتين بعد هزيمته 3-2 أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.

وقال أزبليكويتا: «في العادة نحن فريق قوي تمامًا.. ولا نسمح للخصوم بالكثير من الفرص أو الكثير من الأهداف لكننا في آخر مباراتين دخل 6 أهداف في شباكنا وهذا أمر غير جيد تمامًا.. علينا الانتباه لهذه المشكلات».

وبعد بداية قوية تراجع مستوى تشيلسي وانتهى الشوط الأول بتأخره 2-1، بينما قال أزبليكويتا إن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ مما وصلت إليه.

وأضاف أزبليكويتا صاحب الـ(32 عامًا): «جاء رد فعلنا قويًا في الشوط وكنا متقدمين قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة وبالتالي كان من المؤلم جدا دخول هدف مرمانا (في هذا التوقيت).. علينا استعادة هذه القوة والصلابة».

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وسيلتقي مع ضيفه ليدز يونايتد السبت المقبل.