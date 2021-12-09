كأس العرب: الجزائر تصطدم بالمغرب.. وقمة خليجية في دور الثمانية

المنتخب القطري. (الإنترنت)

تبدو الجزائر والمغرب من أبرز المنتخبات المرشّحة لحصد لقب كأس العرب لكرة القدم، لكن أحدهما سيودّع المسابقة مبكرًا عندما يصطدم الفريقان القادمان من شمال أفريقيا في دور الثمانية يوم السبت.

وستقام قمة أخرى يوم غدٍ الجمعة، لكن بنكهة خليجية بين قطر صاحبة الأرض وجارتها الإمارات.

واحتلت الجزائر المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعد إثارة اللحظات الأخيرة أمام مصر، حيث تساوى المنتخبان في كل الجوانب، قبل أن تخرج بطاقة صفراء وأخرى حمراء وتحسم الصدارة للمصريين.

أما منتخب المغرب فتصدر المجموعة الرابعة ويملك العلامة الكاملة من ثلاث مباريات، وتأتي القمة المرتقبة وسط توتر سياسي بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وقال مدرب الجزائر، مجيد بوقرة: «المغرب يملك فريقًا جيدًا ويستعد للبطولة منذ فترة ولديه إمكانات فنية وتقنية عالية. ستكون المباراة أشبه بنهائي مبكر، وستكون مباراة مهمة وجيدة للمشجعين».

وربما يفتقد بوقرة المهاجم الأساسي بغداد بونجاح بعدما تعرّض لإصابة في الرأس في كرة مشتركة أمام مصر وخرج بين الشوطين ثم نقل إلى المستشفى للخضوع لفحوص.

وغاب بونجاح عن مران الجزائر يوم الأربعاء، على أن يحسم الجهاز الطبي موقفه من المشاركة في المران ويقيم حالته قبل مباراة السبت.

وإذا غاب بونجاح، الذي اعتاد التألق في الملاعب القطرية مع السد، فسيكون ذلك بمثابة ضربة للجزائر بالنظر إلى قوة دفاع المغرب وهو المنتخب الوحيد الذي لم تهتز شباكه بعد في الدور الأول.

ويشارك المنتخبان في البطولة رغم غياب أغلب العناصر الأساسية بسبب الارتباط بأندية أوروبية، لكن هذا لن يكون الموقف تماما في القمة الخليجية مع دخول قطر والإمارات بالقوة الضاربة.

وستحاول الإمارات بكل تأكيد تعويض الهزيمة 4-صفر على أرضها في كأس آسيا 2019 أمام قطر التي توجت باللقب هناك لأول مرة، ثم الخسارة 4-2 في استاد خليفة ضمن منافسات كأس الخليج منذ عامين.

وتصدرت قطر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، رغم تذبذب الأداء، فيما احتلت الإمارات المركز الثاني واستفادت من خسارة سورية المفاجئة أمام موريتانيا.

ومرة أخرى ستحظى مصر بدعم كبير من المشجعين عندما تواجه الأردن يوم السبت في مباراة ستفتقد فيها أكرم توفيق بسبب الإيقاف وأيمن أشرف وأحمد حجازي بسبب الإصابة.

وقال مدرب منتخب مصر، كارلوس كيروش: «لا أتوقع مباراة سهلة وهي مباراة يملك كل منتخب فيها فرصة 50%. هذه مباراة بوابة الوصول لقبل النهائي وسنتعامل معها بكل جدية كما فعلنا في المباريات السابقة».

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة الجمعة بين تونس وسلطنة عمان في قبل النهائي، بينما ستلعب الجزائر أو المغرب ضد قطر أو الإمارات.