«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون يرفع كأس المركز الأول لسباق جائزة السعودية الكبرى. 5 ديسمبر 2021. (ا ف ب)

سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد، وللمرة الثانية فقط بعد العام 1974، بين سائقين يتساويان نقاطًا: الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) وحامل اللقب سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، وذلك خلال الجولة الختامية في أبوظبي على حلبة مرسى ياس الأحد.

وفي ما يلي مفاتيح الفوز التي يمكن أن تفصل بين السائقَين:

- عدد الانتصارات

يتساوى فيرستابن وهاميلتون نقاطًا مع 369.5 نقطة لكل منهما، ولكن الهولندي يملك أفضلية على البريطاني: حقق 9 انتصارات هذا العام مقابل 8 لمنافسه. وفي حال سجل أحدهما نقاطًا أكثر من الثاني الأحد، سيتوج بطلًا.

ولكن إذ انتهى الصراع بينهما بالتعادل (في حال عدم حلولهما ضمن المراكز العشرة الاولى، أو انسحابهما أو في حال حلّ أحدهما في المركز التاسع والآخر في المركز العاشر مع أفضل لفة، أي مع نقطتين لكل منهما)، سيتوج «ماد ماكس» بفضل عدد انتصاراته.

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- الخبرة

يبحث هاميلتون، البالغ 36 عامًا، عن لقب ثامن في الفئة الأولى، لينفرد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات ويفك ارتباطه مع الأسطورة الألماني «البارون الأحمر» ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).

وقال «السير» المتوج في الأعوام الأربعة الأخيرة مُقرًّا بتميّز ريد بول «هناك بعض الأمور المختلفة (في البطولة). بداية لأن ريد بول ومرسيدس هما متقاربان، وثم لأننا نسابق على حلبات لا نعرفها».

وأضاف: «لم يسبق لأي سائق أن فاز بثمانية ألقاب لدى السائقين والصانعين (ما بإمكان مرسيدس أن يحققه في حال فوزه للمرة الثامنة تواليًا). ولكن من ناحية أخرى، أنا مرتاح أكثر من أي وقت مضى. هي ليست المرة الأولى أنا واثق أكثر من نفسي ومنغمس أكثر من أي وقت».

وبمواجهة رغبات هاميلتون، يقف فيرستابن ابن الـ 24 عامًا حجر عثرة، حالمًا بتتويجه الأوّل في مسيرته في البطولة العالمية. ولكن على الرغم من صغر سنه، يتسلّح الهولندي بخبرة كبيرة اكتسبها من السنوات السبع التي أمضاها على حلبات الفئة الأولى، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تعلم الكثير من الأشياء.

وبشأن هاميلتون، يعتبر «ماد ماكس» أن «ما يقوله هو أمر عادي.. أنا أيضًا أشعر أني تحضرت بشكل أفضل وبت أملك خبرة أكبر منذ بداياتي في الفورمولا واحد». مختتمًا: «كلا، لا أعتقد أن ذلك سيشكّل فارقا كبيرًا.. وإلاّ، لرأينا ذلك سابقًا خلال العام الحالي».

- الديناميكية

عندما فاز سائق ريد بول بسباقي الولايات المتحدة والمكسيك نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، اعتقد البعض أن الصراع انتهى بالنسبة لهاميلتون.

غير أن البريطاني رد على المشككين بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الجوائز الكبرى الثلاث الأخيرة (البرازيل وقطر والسعودية) معيدًا عقارب الساعة إلى الخلف وقالبًا الموازين.

وفي وقت فاز على حلبة إنترلاغوس البرازيلية على الرغم من حصوله على عقوبات زمنية أثرت على ترتيبه عند خط الانطلاق، وبعدما سيطر على حلبة لوسيل القطرية منذ البداية حتى النهاية، كانت الأمور معقدة للسائق صاحب البشرة السمراء في صراع الشوارع في جدّة حيث يدين سائق مرسيدس لفوزه إلى الأخطاء التي ارتكبها منافسه فيرستابن، إن كان خلال التجارب التأهيلية أو في السباق.

- الأخطاء

عندما نعود بالذاكرة إلى المواجهات بين السائقَين هذا العام، يظهر جليًا أن الأصغر (فيرستابن) ارتكب عددًا أكبر من الأخطاء.

ويُلام هاميلتون على أنه المسؤول عن الحادث الذي جمع بينهما على حلبة سيلفرستون البريطانية، في حين يقف فيرستابن في قفص الاتهام على خلفية حادثهما في إيطاليا. ليعود الهولندي ويدافع عن حظوظه حتّى الرمق الأخير والحدود القصوى في البرازيل والمملكة العربية السعودية، حيث انتهى به الأمر تحت مقصلة العقوبات.

عدوانية فيرستابن التي اشتهر بها منذ أن خطا خطواته الأولى في الفئة الأولى، هي في الوقت ذاته قوة وعقب أخيل سائق ريد بول. كما أن طريقة نجل يوس سائق الفورمولا واحد السابق، في التحكم بهذه العدوانية في «الوقت القاتل» بإمكانها أن تخلق الفارق.

- الحلبة

في الفصل الأخير من هذا الصراع، تبرز حلبة مرسى ياس في أبو ظبي التي تُعتبر مهد فوز فريق «الأسهم الفضيّة» مع 6 انتصارات والعدد ذاته من الانطلاقات من المركز الأوّل منذ بداية حقبة المحركات الهجينة (هايبريد) في العام 2014.

وفجّر فيرستابن العام الماضي مفاجأة من العيار الثقيل بتسجيله أسرع توقيت في «امتحان» يوم السبت وألحقه بالفوز في سباق الأحد أمام هاميلتون مرهق ومتعب جراء عودته إلى الحلبات عقب إصابته بفيروس كورونا (حلّ ثالثًا خلف فيرستابن وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس).

ودخل عنصر إضافي لزيادة الشك هذا العام على خط التكهنات: للمرة الأولى، تم إدخال تعديلات جذرية على حلبة مرسى ياس حيث باتت أسرع، ما يرجح على الورق أفضلية سيارة مرسيدس التي تبدو كالسهم خلال المقاطع المستقيمة.

كما من المرجح أن تصبح أكثر تشجيعًا على التجاوزات، ما يقلّص من وطأة عنصر الحسم في التجارب التأهيلية كما كان يحصل في الأعوام الماضية بسبب صعوبة التجاوز، وتميل الكفة لصالح فريق ريد بول.