رسميا.. مهدي بنعطية يعتزل كرة القدم نهائيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 03:29 مساء
مهدي بنعطية. (الإنترنت)

أعلن اللاعب المغربي المهدي بنعطية، مدافع فاتح كاراجمرك التركي، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وانضم بنعطية إلى صفوف فريق فاتح كاراجمرك في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، لكن الإصابات أجبرته على الاعتزال.

وقال بنعطية عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام» يوم الخميس: «منذ صغري كان لديَّ حلم واحد فقط أن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا، للوصول إلى هذا، كان عليَّ أن أجبر نفسي على العمل الجاد، وتقديم التضحيات».

وأوضح: «لقد كان من حسن حظي أن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا، لكن كما يقولون في هذه المهنة، فإن الجزء الأصعب هو الاستمرار مع مرور الوقت».

وتابع: «بعد أكثر من 15 عامًا من اللعب بإخلاص، وبعد أن لعبت في أكثر الدوريات المرموقة، قررت إنهاء مسيرتي».

وأضاف: «لقد سمحت لي كرة القدم بالدفاع عن بلدي المغرب وتمثيله، فقد عشت معه لحظات لا تُنسى، كأس العالم 2018 على وجه الخصوص».

واختتم لاعب يوفنتوس السابق: «في النهاية.. أود أن أشكر جميع الذين دعموني طوال هذا الوقت، يقولون إن نهاية شيء ما هي دائمًا بداية شيء آخر، لذلك أقول أراكم قريبًا».

ورحل المدافع المغربي عن صفوف الدحيل القطري عقب نهاية تعاقده، لينضم للنادي التركي في صفقة انتقال حر. وخلال 60 مباراة بقميص النادي القطري، حقق بنعطية لقب دوري نجوم قطر الموسم قبل الماضي وسجل هدفين.

كاراجمرك النادي العاشر في مسيرة المغربي البالغ 34 عامًا، بعدما لعب لأندية: مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس والدحيل.

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