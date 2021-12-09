ترتيب هدافي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

الإيفواري سباستيان هيلير مهاجم أياكس يتصدر قائمة هدافي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا (2021-2022). (الإنترنت)

تربع مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، اللاعب الإيفواري سباستيان هيلير، على عرش صدارة هدافي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2021-2022).

وسجل سباستيان هيلير في أول 6 مباريات له في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو رقم تاريخي للبطولة، وثاني لاعب يسجل في جميع مباريات دور المجموعات بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 140 هدفًا، وصاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد برصيد 17 هدفًا، وفي عدد المباريات المتتالية برصيد 10 مواجهات.

وانفرد هيلير بصدارة هدافي الموسم الحالي «للتشامبيونز ليغ» برصيد 10 أهداف، مبتعدًا بفارق هدف واحد عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الذي أخفق في هز شباك ضيفه برشلونة، رغم فوز العملاق البافاري (3-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونخ.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:

1- الإيفواري سباستيان هيلير (أياكس أمستردام) – 10 أهداف.

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) – 9 أهداف.

3- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) – 7 أهداف.

3- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 7 أهداف.

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف.

6- الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) – 5 أهداف.

6- الألماني ليروي سانيه (بايرن ميونيخ) – 5 أهداف.

6- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – 5 أهداف.

6- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 5 أهداف.

10- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 4 أهداف.

10- البرتغالي بيدرو جونسالفيس (سبورتينغ لشبونة) – 4 أهداف.

10- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) – 4 أهداف.

13- الأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا) – 3 أهداف.

13- البلجيكي هانز فاناكن (كلوب بروج) – 3 أهداف.

13- الألماني ماركو رويس (بوروسيا دورتموند) – 3 أهداف.

13- السويسري نوا أوكافور (ريد بول سالزبورغ) – 3 أهداف.

13- البرازيلي غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي) – 3 أهداف.

13- الألماني تيمو فيرنر (تشيلسي) – 3 أهداف.

13- البرتغالي أندريه سيلفا (ميلان) – 3 أهداف.

13- الكندي جوناثان دايفيد (ليل) – 3 أهداف.

13- الهولندي دونيايل مالين (بوروسيا دورتموند) – 3 أهداف.

13- البوسني إيدين دجيكو (إنتر ميلان) – 3 أهداف.

13- الألماني كريم عضيمي (ريد بول سالزبورغ) – 3 أهداف.

13- ستيفن برغيوس (أياكس أمستردام) – 3 أهداف.

13- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس) – 3 أهداف.

13- البرتغالي باولينهو (سبورتينغ لشبونة) – 3 أهداف.

13- النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) – 3 أهداف.