استمرت نسخته 694 يوما.. بوكا جونيورز يتوج بكأس الأرجنتين للمرة الرابعة في تاريخه

بوكا جونيورز يفوز على تاييرس كوردوبا بركلات الترجيح.. ويتوج بلقب كأس الأرجنتين للمرة الرابعة في تاريخه. (الإنترنت)

تُوِج فريق بوكا جونيورز، بلقب كأس الأرجنتين للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على تاييرس كوردوبا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، التي أُقيمت بينهما فجر الخميس.

وأصبح بوكا جونيوزر الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأرجنتين ليفض الشراكة مع غريمه التلقيدي ريفر بليت حامل لقب النسخة الماضية.

وتعد النسخة الحالية من كأس الأرجنتين هي الأطول إذ بدأت في يناير 2020 وانتهت فجر اليوم من ديسمبر 2021 لتستمر 694 يومًا، وأصبحت المدة أطول بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة دون أهداف وشهد حالة طرد لخوان راميريز لاعب بوكا جونيورز عقب حصوله على إنذارين خلال 4 دقائق.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح الأصفر والأزرق، إذ سجل إدواردو سالفيو لاعب بنفيكا الأسبق ركلة الترجيح الأخيرة مساهمًا في فوز الفريق باللقب.

وعقب تتويج بوكا جونيورز بلقب الكأس سيضرب موعدًا في كأس السوبر المحلي مع غريمه التقليدي ريفر بليت بطل دوري 2021.

وستكون تلك المواجهة الثانية التي تجمع الغريمين في كأس السوبر المحلي بعد 2017 والذي فاز به ريفر بليت بثنائية دون مقابل.