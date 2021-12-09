الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

كأس دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

أسدل الستار على مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باستثناء لقاء فريق أتالانتا وضيفه فياريال الإسباني الذي تأجل بسبب تساقط كثيف للثلوج في مدينة بيرغامو الإيطالية.

وشهد دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2021-2022)، مفاجآت كبيرة، أبرزها خروج فريق برشلونة من هذا الدور لأول مرة منذ 20 عامًا، وتأهل فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي على حساب الفريق الإسباني الآخر إشبيلية.

- تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها

- أول تعليق من «تشافي» بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما

- رسميا.. تأجيل مواجهة أتالانتا وفياريال بدوري أبطال أوروبا

وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال:

المجموعة الأولى (A):

1- مانشستر سيتي (إنجلترا)

2- باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية (B):

1- ليفربول (إنجلترا)

2- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثالثة (C):

1- أياكس أمستردام (هولندا)

2- سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

1- ريال مدريد (إسبانيا)

2- إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الخامسة (E):

1- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

2- بنفيكا (البرتغال)

المجموعة السادسة (F):

1- مانشستر يونايتد (إنجلترا)

2- ؟.. تأجلت مباراة أتالانتا وضيفه فياريال الإسباني

المجموعة السابعة (G):

1- ليل (فرنسا)

2- ريد بول سالزبورغ (النمسا)

المجموعة الثامنة (H):

1- يوفنتوس (إيطاليا)

2- تشيلسي (إنجليزا)