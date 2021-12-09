أول تعليق من «تشافي» بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 12:40 مساء
تشافي هيرنانديز. (الإنترنت)

أبدى المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، غضبه من خروج فريقه من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته بثلاثية نظيفة، أمام بايرن ميونيخ الألماني، أمس الأربعاء، في ختام مباريات دور المجموعات.

وخرج برشلونة من الباب الضيق من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفشله ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001.

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وتصدَّر بايرن المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة أي 18 نقطة من ستة انتصارات، واحتل بنفيكا المركز الثاني بثماني نقاط أمام برشلونة الثالث (سبع نقاط)، ودينامو كييف الرابع والأخير (نقطة واحدة). وباحتلاله المركز الثالث سينتقل «البارسا» للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة: «نحن دائمًا نريد السيطرة على الكرة، لكن اليوم (أمس) كان عكس ذلك.. نحن برشلونة ويجب أن يكون ما حدث، نقطة تحول لتغيير أشياء كثيرة».

وأوضح: «يجب أن نواجه الموقف بكرامة، اليوم تبدأ حقبة جديدة، علينا مواجهة الواقع ولا يوجد شيء آخر، علينا العمل بجد.. لا تعجبني كلمة فشل، لأننا حاولنا، أحب الفريق الكتالوني، سأحاول إعادته مرة أخرى».

وتابع: «بايرن كان أفضل، علينا أن نعيد برشلونة لوضعه الذي يستحقه وليس الدوري الأوروبي، سنعمل لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى.. كنت آمل أن ننافس بطريقة أخرى، وهذه ضربة بالنسبة لي كمدرب، لكن بايرن كان أفضل، ويجب أن نحسن الأمور».

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