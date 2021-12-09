نقل بيليه إلى المستشفى من جديد

مستشفى «ألبرت أينشتاين» في ساو باولو يعلن تلقي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه العلاج من ورم في القولون. (الإنترنت)

نُقل أسطورة كرة القدم البرازيلي، إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ«بيليه» إلى المستشفى في مدينة ساو باولو؛ لمواصلة العلاج من ورم في القولون.

وكشف مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان رسمي: «إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو البالغ من العمر 81 عامًا في حالة مستقرة ومن المتوقع أن يغادر المستشفى في الأيام القليلة المقبلة».

من جانبه، قال ببيتو فورنوس، مساعد الأسطورة البرازيلية، لوكالة «أسوشيتدبرس» إن بيليه يخضع لجلسات علاج كيميائي لعلاج الورم الذي تم اكتشافه خلال فحوص اعتيادية نهاية أغسطس الماضي.

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ودخل بيليه العناية المركزة لفترة وجيزة بعد جراحة أجراها في القولون، ويتعافى في منزله في غواروخا، خارج ساو باولو.

يذكر أن بيليه تُوِّج بكأس العالم ثلاث مرات أعوام (1958 و1962 و1970)، ولا يزال الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفًا في 92 مباراة.