التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد ضد يونج بويز بدوري الأبطال

مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل أمام يونج بويز (1-1) في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

اختتم مانشستر يونايتد الإنجليزي مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بالتعادل أمام ضيفه يونج بويز السويسري بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأربعاء.

افتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة التاسعة، بعدما أرسل شاو عرضية من الجانب الأيسر، تابعها جرينوود بتسديدة مقصية سكنت الشباك، وعادل فابيان ريدر النتيجة لفريقه يونج بويز في الدقيقة (42).

بتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وسبق وأن ضمن التأهل متصدرًا سلفًا قبل انطلاق المباراة، كما رفع يونج بويز رصيده إلى 5 نقاط متذيلًا ترتيب المجموعة.