تأجيل مباراة توتنهام بدوري المؤتمر الأوروبي

فريق توتنهام الإنجليزي. (الإنترنت)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة توتنهام ورين، التي كان مقررًا لها غدًا الخميس، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

وقال توتنهام، في بيان رسمي: «يمكننا أن نؤكد أن مباراتنا ضد رين لن تقام غدًا الخميس بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في النادي».

وأضاف: «المناقشات جارية مع الاتحاد الأوروبي، وسنقدم تحديثًا إضافيًا بشأن هذه المباراة في الوقت المناسب».

واختتم: «بعد مناقشات مع وزارة الصحة، تم نصح النادي بإغلاق منطقة الفريق الأول في مركز التدريبات خلال الوقت الحالي من أجل صحة وسلامة اللاعبين والموظفين، لكن ستظل جميع المناطق الأخرى في مركز التدريب متاحة».

وأكد المدرب أنطونيو كونتي في وقت سابق وجود 13 حالة إصابة في صفوف توتنهام بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.