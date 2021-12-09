على يد «جلاده» بايرن ميونخ.. برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رسميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 12:00 صباحا
برشلونة يسقط أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني (0-3) ويخرج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

خرج فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبكرا من دور المجموعات، إثر هزيمته أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني (0-3) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء.

ووقع على ثلاثية العملاق البافاري كل من، توماس مولر، وليروي سانيه، وجمال موسيالا في الدقائق (34، 43، 62) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونخ.

وسقط برشلونة في عقر داره أيضا أمام ضيفه بايرن ميونخ (0-3) في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، على ملعب «كامب نو»، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات للموسم الحالي لدوري الأبطال.

واكتفى برشلونة بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ليودع دوري أبطال أوروبا لأول مرة من دور المجموعات منذ 20 عاما الموسم (2000-2001)، وسيلتحق بالدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

 بينما حقق بايرن ميونخ انتصاره السادس على التوالي ويتربع على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وصعد بجدارة إلى الدور ثمن النهائي «للتشامبيونز ليغ»، رفقة بنفيكا البرتغالي، الذي احتل مركز الوصافة برصيد 8 نقاط، بعد تغلبه بدوره على ضيفه دينامو كييف الأوكراني، في الوقت ذاته على ملعب على ملعب «النور» في العاصمة البرتغالية لشبونة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام يعلن إصابة 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني بفيروس كورونا
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
ليبيا
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه