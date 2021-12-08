رسميا.. تأجيل مواجهة أتالانتا وفياريال بدوري أبطال أوروبا

الثلوج بكثافة على ملعب جيويس في إيطاليا. (الإنترنت)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل مباراة أتالانتا وفياريال، رسميًّا، بدوري أبطال أوروبا، إلى مساء غد الخميس بسبب الثلوج.

وتساقطت الثلوج بكثافة على ملعب جيويس في إيطاليا، ما منع إقامة المباراة، التي كان مقررًا إقامتها اليوم الأربعاء.

ولم يتم كشف الموعد المحدد لانطلاق المباراة التي ستقام في سادس جولات دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويحتل فياريال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة بسبع نقاط. فيما يأتي أتالانتا في المركز الثالث بست نقاط، وأخيرًا يانغ بويز بأربع نقاط.

وضمن مانشستر يونايتد تصدره المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة ضد يانغ بويز بعدما حصد 12 نقطة.