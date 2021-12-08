«كورونا» يضرب «ليستر» قبل موقعة «نابولي» في الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 10:46 مساء
المدير الفني للفريق بريندان رودجرز. (الإنترنت)

يواجه فريق «ليستر سيتي» أزمة بسبب فيروس «كورونا»، قبل مواجهة «نابولي»، غدًا الخميس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وقال المدير الفني للفريق بريندان رودجرز، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «هناك بعض اللاعبين والموظفين ليسوا معنا.. لدينا بعض الحالات الإيجابية بكورونا، وبعض الأشخاص ليسوا على ما يرام».

وأوضح: «مَن المصابين بكورونا؟ هذا شيء ستعلمه في الوقت المناسب.. لقد ظهرت الإصابات في الأيام القليلة الماضية، ثم بدأت حالات أخرى في الظهور».

وأشار رودجرز: «الأمر يتعلق بصحة لاعبينا، لكن علينا احترام السفر والذهاب إلى إيطاليا، ولا يزال لدينا فريق قوي، رغم إنه ليس كاملًا».

واختتم: «أجرينا الاختبارات قبل صعودنا إلى الطائرة وقبل مغادرتنا الفندق. لقد اتخذنا كل الإجراءات لنكون بأمان قدر الإمكان».

وكشفت جريدة «ذا صن» البريطانية، وفقًا لـ«كورة»، أن المصابين سبعة لاعبين، بالإضافة إلى ثلاثة من العاملين مع فريق الكرة.

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