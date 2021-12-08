تشيلسي يتعثر أمام زينيت في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 10:06 مساء
تشيلسي يسقط في فخ التعادل الإيجابي 3/3 أمام زينيت ليتأهل إلى دور 16 من دوري الأبطال كوصيف للمجموعة. (الإنترنت)

اختتم تشيلسي مشواره بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل مع ضيفه زينيت سان بطرسبرغ بثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن المجموعة الثامنة.

افتتح الألماني تيمو فيرنر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الثانية من متابعة لرأسية كريستنسن، قبل أن يعادل كلاودينيو النتيجة لزينيت بهدف في الدقيقة 37.

وسجل الإيراني سيردار أزمون الهدف الثاني للفريق الروسي في الدقيقة 41، ليتقدم زينيت بهدفين لهدف في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عادل روميلو لوكاكو النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 62، أعقبه فيرنر بالهدف الثالث في الدقيقة 85، قبل أن يسجل إيروخين هدف التعادل لزينيت في الدقيقة 94، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذا التعادل، فشل تشيلسي في إنهاء المجموعة متصدرًا بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطتين وراء يوفنتوس، علمًا بأنه تأهل في وقت سابق إلى الدور ثمن النهائي، فيما استقر رصيد الخاسر عند 5 نقاط في المركز الثالث، حيث سيتحول لخوض منافسات ملحق الدوري الأوروبي.

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