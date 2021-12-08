أستراليا تقاطع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا

أستراليا تقاطع دورة الألعاب الشتوية دبلوماسيا. (إنترنت)

اتخذت أستراليا قرار الانضمام إلى المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور في البلاد.

وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، إن الرياضيين الأستراليين سيشاركون في الألعاب رغم المقاطعة الدبلوماسية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي»، الأربعاء.

وأضاف أنه «ليس مفاجئًا» أن تقاطع أستراليا هذا الحدث، مشيرًا إلى انهيار العلاقات مع الصين في السنوات الأخيرة، وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أول من أمس الإثنين أنها لن ترسل أي دبلوماسيين أو مسؤولين إلى دورة الألعاب بينما ستسمح لرياضييها بالمنافسة فيها.

من جانبها، ذكرت السفارة الصينية في أستراليا في بيان أن المقاطعة الدبلوماسية تتعارض مع توقعاتها المعلنة لتحسين العلاقات الصينية الأسترالية، حيث ألقت باللوم على الجانب الأسترالي، بحسب ما نقلته جريدة الشرق الأوسط نقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت: «كما نعلم جميعًا فإن اللوم في المأزق الحالي للعلاقات الصينية الأسترالية يقع تمامًا على الجانب الأسترالي وتحث الصين مرة أخرى الجانب الأسترالي على اتخاذ إجراءات عملية لتهيئة ظروف مواتية لتحسين العلاقات الثنائية».

كما تمّنت السفارة حظًا سعيدًا للرياضيين الأستراليين في دورة الألعاب، وأضافت: «يعتمد النجاح في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين على أداء الرياضيين الأستراليين، وليس على حضور المسؤولين، والمواقف السياسية لبعض الساسة الأستراليين».