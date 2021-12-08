دوري أبطال أوروبا: أتلتيكو مدريد إلى دور الـ16

أتلتيكو مدريد يحتفل بالليغا (إنترنت)

لحق أتلتيكو مدريد الإسباني بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتغلبه على مضيفه بورتو البرتغالي 3-1 الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية، مستغلاً خسارة ميلان الإيطالي أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي 1-2.

وكان بطل إسبانيا بحاجة إلى الفوز وتعثر شريكه في المركز الثالث ميلان، حامل لقب المسابقة سبع مرات، أمام ليفربول البطل ست مرات، لضمان تأهله، فكان له ما أراد بفضل أهداف الفرنسي أنطوان غريزمان (56) والأرجنتينيين أنخل كوريا (90) ورودريغو دي بول (90+2)، فيما سجل سيرجيو أوليفيرا الهدف الوحيد لبورتو (90+6 من ركلة جزاء).

وفي المباراة الثانية، سجل الإنجليزي فيكايو توموري (29) هدف ميلان، والمصري محمد صلاح (36) والبلجيكي ديفوك أوريغي (55) هدفي ليفربول الذي لعب بفريقه الرديف.