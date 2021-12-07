المغرب ينهي الدور الأول بالعلامة الكاملة.. وخروج المنتخب السعودي من كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 07:13 مساء
المغرب يكتفي بهدف وحيد في مرمى المنتخب السعودي ويتصدر المجموعة في كأس العرب 2021. (الإنترنت)

أكمل منتخب المغرب الدور الأول من كأس العرب «قطر 2021» بالوصول إلى النقطة التاسعة، محققًا الانتصار الثالث له تواليًا بعد تخطي منتخب السعودية 1-0 اليوم الثلاثاء، على أرضية استاد الثمامة.

وسجل الهدف الوحيد لـ«أسود الأطلسي» كريم البركاوي من ركلة جزاء 45 + 4، وذلك لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول لحساب المجموعة الثالثة.

وتعرض لاعب منتخب السعودية علي حسن المجرشي للطرد بالدقيقة 79 بعد نيله الإنذار الثاني.

وبهذه النتيجة ودع المنتخب السعودي البطولة بعد تحقيقه نقطة واحدة فقط بالتعادل مع فلسطين في الجولة الثانية، أما منتخب المغرب الذي بلغ ربع النهائي بالعلامة الكاملة متصدرًا للمجموعة سينتظر ثاني المجموعة الرابعة إما الجزائر أو مصر.

لو يكتفِ فريق المدرب حسين عموتة بالتأهل متصدرًا وبالعلامة التامة، بل لم تتلقَ شباك حارسيه، الأساسي أنس الزنيتي الذي خاض المباراتين الأوليين ضد فلسطين والأردن، والاحتياطي علي محمدي الذي خاض مباراة السعودية اليوم لأي هدف.

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