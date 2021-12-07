قتال الوحوش وطرد الشبح مهمة تلميذ غوارديولا مع برشلونة أمام بايرن ميونيخ.. الأربعاء

مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ. (أرشيفية : الإنترنت)

يواجه برشلونة ومدربه الجديد تشافي هرنانديز تحديًا كبيرًا يتمثل بطرد شبح الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عندما يحلّ ضيفًا على بايرن ميونيخ الألماني على ملعب «أليانز أرينا» غدًا الأربعاء في المجموعة الخامسة من منافسات الجولة السادسة الأخيرة.

بعد أربعة أسابيع على تعيين تشافي مدربًا لبرشلونة، تعرّض الفريق الكتالوني لخسارته الأولى بقيادته أمام ريال بيتيس صفر-1 في كامب نو السبت، فبدا أن الأحلام الكبيرة قد تجمّدت وأن تاريخه المجيد مع النادي لن يسعفه لتفادي العثرات المحتملة، بحسب «فرانس برس».

الآمال على تشافي

يضع الكثيرون آمالًا كبيرة على تشافي، وهو لاعب الوسط الرمز بالنسبة لعشاق «بلاوغرانا»، فضلاً عن كونه تلميذ مدرسة بيب غوارديولا، لذلك اعتُبرت عودته بمثابة إعادة اعتبار للقيّم والمبادئ التي بدا أن النادي ابتعد عنها في الفترة الأخيرة.

وبرغم التعاقد مع مدرب السد القطري السابق، من غير المتوقع عودة النادي سريعًا إلى أندية الكبار في القارة العجوز، أو حتّى إمتاع عشاق الكرة المستديرة بأسلوب الـ«تيكي تاكا» الشهير بين ليلة وضحاها، أو أن يصبح الوافد الجديد المهاجم الهولندي ممفيس ديباي في مصاف أسطورة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي المغادر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المنصرم، أو أن يستعيد خط الدفاع حيويته المفقودة.

غياب عنصر الوقت

وليس خافيًا على أحد أن تشافي سيحتاج إلى بعض الوقت، وربما الكثير منه، ليعيد برشلونة إلى الواجهة كمنافس شرس، ومرشح كبير للظفر بأكبر البطولات.

أملت جماهير ملعب «كامب نو» أن يتفادى فريقها الخسارة أمام ريال بيتيس على الرغم من مزاياه الفنية تحت قيادة المدرب التشيلي المخضرم مانويل بيليغريني.

الصعيد الأوروبي

على الصعيد الأوروبي، عاشت جماهير النادي الكتالوني مشاعر متناقضة عقب فشل برشلونة في تحقيق الفوز على بنفيكا البرتغالي في الجولة السابقة بتعادلهما سلبًا، بينما كانت النقاط الثلاث كافية لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي ويجعل من المواجهة المصيرية أمام بايرن ميونيخ مجرد مباراة هامشية.

شكّل الشهر الأول من عمل تشافي على رأس الجهاز الفني سعيًا إضافيًا لتحسين واقع الفريق، وشهدت هذه الفترة بعض العلامات الإيجابية والواعدة، لكن من دون أن ترتفع التوقعات كثيرًا.

قال تشافي بعد الخسارة المحلية «قلت للاعبين في غرف الملابس كم أنا فخور، هذه هي كرة القدم، كان الأمر مؤسفًا، وآمل ألا تؤثر الخسارة علينا لأنه علينا أن نقاتل كالوحوش الأربعاء لمحاولة التأهل».

الموقف في «الليغا»

محليًا، يتخلف برشلونة بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد متصدر الترتيب، وعلى الرغم من أن النادي الكتالوني يملك مباراة أقل، لا تجوز المقارنة في هذه المرحلة، إذ إن آمال عودة النادي إلى سباق المنافسة على اللقب تلاشت سريعًا وأصبحت من سابع المستحيلات.

تفاؤل عابر

بدا واضحاً أن الهدف الأساس لبرشلونة هو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في «الليغا»، غير أن تحقيق ذلك أصبح أيضًا في غاية الصعوبة.

في دوري الأبطال، حقّق الفريق انتصارين متتاليين على دينامو كييف الأوكراني تحت قيادة المدرب السابق الهولندي رونالد كومان، الأمر الذي أبقى على آمال برشلونة بتحقيق العودة لو فاز في عقر داره على بنفيكا، إلا أنه وقع في المحظور وخرج متعادلاً.

سيحصل برشلونة في حال خروجه من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم على جائزة ترضية هي عبارة عن مشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، وفي حال نجح في الفوز باللقب فسيعود إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

شبح الخروج من دوري الأبطال

سيشكّل خروج برشلونة من دوري الأبطال ضربة معنوية ونكسة مالية أيضًا للنادي، على خلفية انخفاض العائدات المالية لنادٍ يئن أصلاً هذا الموسم من وطأة ضائقة مالية هي الأسوأ في تاريخه أدت إلى رحيل نجمه ميسي وعدم تمكنه من القيام بالتعاقدات التي يرغب بها.

يعوّل برشلونة على مشاركة متصدر الدوري الألماني والمنتشي بفوزه في «كلاسيكو» الدوري على وصيفه بوروسيا دورتموند 3-2، بتشكيلة جلها من اللاعبين الاحتياطيين، كونه ضمن التأهل والمركز الأوّل بالعلامة الكاملة (15 من 5 انتصارات) في مجموعته مع نهاية الجولة الرابعة، كما تنتظره مواجهة أمام ماينتس السابع في «بوندسليغا» السبت.

تعثر بنفيكا البرتغالي

ويأمل برشلونة أن يتعثر بنفيكا البرتغالي أمام دينامو كييف، رغم أن الأخير لم يحصد سوى نقطة واحدة من تعادله على أرضه أمام الفريق البرتغالي بالذات في سبتمبر الماضي ويقبع في القاع.

ورث تشافي فريقًا لم يبدأ بعد مرحلة إيجاد البديل لميسي، خصوصًا أن النادي الكتالوني يفتقد بشدّة لأهداف «البرغوث» الصغير وإبداعاته وهالته، وتبقى آمال برشلونة معقودة على لاعبي الخبرة لديه كمدافعه جيرار بيكيه ولاعب وسطه سيرجيو بوسكيتس، وعلى لاعبين شبان أمثال غافي، نيكو غونزاليس وأنسو فاتي، علمًا أن الأخير يمر بمرحلة استعادة لياقته البدنية بعد سلسلة من الإصابات وتحوم الشكوك حول مدى جهوزيته.

هشاشة الدفاع وغياب الهداف

ويعاني برشلونة فنيًا من هشاشة دفاعية ووهن هجومي، غير أنّ التعويل يبقى على قدرات الفرنسي عثمان ديمبيلي، حيث يحتاجه تشافي، مع فاتي، لاستعادة أمل التأهل الذي يتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم.

قال تشافي «الهدف هو الذهاب والفوز، ليس لدينا أي خيار آخر، في حال حصدنا النقاط الثلاث، سنكون في الدور 16، وإن لم نفز، سنكون تحت رحمة المباراة الأخرى، لكنّ الأمر الجيد هو أننا نتحكم في مصيرنا ببادئ الأمر».