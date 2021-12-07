معركة في دوري الأبطال لبورتو وميلان وأتلتيكو على الوصافة وصدام أصدقاء بين الريال وإنتر

مبارة أتلتيكو مدريد وبورتو. (أرشيفية : الإنترنت)

يواجه كل من أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا ومواطنه برشلونة خطر الخروج من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، عندما يلتقي الأول مع بورتو البرتغالي اليوم الثلاثاء، فيما يحل الثاني ضيفًا على بايرن ميونيخ الألماني غدًا الأربعاء.

11 متأهلاً بشكل رسمي

وضمن 11 فريقًا التأهل إلى الدور ثمن النهائي المقرر سحب قرعته الإثنين المقبل، بينها خمسة ضمنت الصدارة، فيما ما زالت المنافسة ساخنة على البطاقات الخمس المتبقية في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، بحسب جريدة «الشرق الأوسط».

وتتنافس فرق المجموعات الأربع الأولى ضمن برنامج مباريات اليوم وستكون الأنظار على المجموعة الثانية التي حسم ليفربول الإنجليزي صدارتها؛ حيث تتنافس أندية بورتو وميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد على المركز الثاني.

بورتو يستقبل أتلتيكو

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على بورتو ومصيره ليس بيده، بل يتوقف أيضًا على فوزه ونتيجة المباراة الثانية بين ميلان وليفربول الذي حجز بطاقة العبور لربع النهائي.

ويتفوق بورتو، بطل أوروبا مرتين، بفارق نقطة واحدة على منافسيه قبل استضافة أتلتيكو، فيما يلعب ميلان مع ضيفه ليفربول المرجح أن يلجأ مدربه الألماني يورغن كلوب إلى مبدأ المداورة لإراحة نجومه في أفق جدول الأعياد المزدحم بالمباريات محليًا.

ويحسم بورتو البطاقة الثانية في حال فوزه على أتلتيكو أو تعادله شرط تعثر ميلان أمام ليفربول، فيما يحتاج ميلان إلى الفوز وتعادل بورتو مع أتلتيكو المطالب بالفوز أيضًا، وبانتظار أيضًا تعثر الفريق الإيطالي وبحال فوز ميلان وأتلتيكو (يتساويان في المواجهتين المباشرتين 2 - 1 و1 - صفر)، يتم اللجوء إلى أفضلية مجمل فارق الأهداف (ميلان - 2 حالياً وأتلتيكو - 3).

وكان أتلتيكو قبل بداية مشوار دور المجموعات هو المرشح الأبرز مع ليفربول للعبور للدور الثاني لكن رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عقدوا مهمتهم بتلقي ثلاث هزائم متتالية ألقت بهم إلى المركز الرابع الأخير وجعلتهم ضمن منافسة ثلاثية على واحدة من خمس بطاقات متبقية.

كتيبة النجوم في مدريد

ورغم كتيبة النجوم في تشكيلة حامل لقب بطل إسبانيا، فإن أتلتيكو يمر بمرحلة من عدم الثبات الفني على المستويين الأوروبي والمحلي، وسيدخل الفريق لقاء اليوم بعد خسارة مؤلمة تلقاها من ريال 2 - 1 السبت ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، أي بفارق سبع نقاط عن ريال المتصدر.

وما زال المدرب سيميوني يؤمن بقدرة فريقه على العودة من بورتو بانتصار قد يضمن له العبور لربع نهائي دوري الأبطال، في المقابل، يدخل ميلان مواجهة ليفربول منتشيًا بتصدره الدوري الإيطالي إثر فوزه على سالرنيتانا متذيل الترتيب 2 - صفر السبت، ويأمل أن يقتنص فرصة إراحة الفريق الإنجليزي لبعض نجومه للخروج بالنقاط الثلاث اليوم.

زلاتان يدعم ميلان في معركته

وستكتمل تشكيلة ميلان بعودة المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعد أن فضل المدرب ستيفانو بيولي إراحته في مباراة سالرنيتانا من أجل تجهيزه لمواجهة ليفربول.

وفي المجموعة الأولى ستكون مبارتا مانشستر سيتي الإنجليزي المتصدر وباريس سان جيرمان الفرنسي الوصيف أمام كل من بروج البلجيكي ولايبزيغ الألماني هامشية بعد أن ضمن الأولان بطاقتي العبور لثمن النهائي.

وستكون المنافسة بين لايبزيغ وبروج وكليهما يملك 4 نقاط على المركز الثالث الذي يمنحمهما المشاركة في ملحق يوروبا ليغ وسيضمن لايبزيغ المركز الثالث بحال فوزه، أو تعادله مع عدم فوز بروج، أو بحال خسارة بروج، أما الأخير فسيضمن الحلول ثالثًا حال فوزه وعدم فوز لايبزيغ، أو تعادله وخسارة لايبزيغ.

أياكس يتصدر الثالثة

وفي المجموعة الثالثة، سيحاول أياكس أمستردام الهولندي المتصدر بالعلامة الكاملة بقيادة مدربه إريك تن هاغ استكمال مشواره المثالي لأول مرة في تاريخ النادي، عندما يستضيف مطارده المباشر ومرافقه إلى الدور الثاني سبورتنغ البرتغالي، فيما يلعب بوروسيا دورتموند الألماني الذي حسم أيضاً المركز الثالث مع بشيكتاش التركي.

الريال مع إنتر

وفي المجموعة الرابعة، ستكون مواجهة ريال مدريد الإسباني (12 نقطة) مع إنتر الإيطالي (10) اليوم من أجل حسم الصدارة، فيما يحل شيريف تيراسبول المولدا في (6 نقاط) والذي ضمن إكمال المشوار في الدوري الأوروبي، ضيفاً على شاختار دونيتسك الأوكراني الأخير بنقطة واحدة.

صدام الأصدقاء

وستكون مواجهة الريال والإنتر موعدًا مع صدام الأصدقاء لوكا مودريتش بمواجهة مواطنيه مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش رفقاء المنتخب الكرواتي.

ويعوّل ريال مدريد الإسباني كما إنتر الإيطالي على لاعبين مميزين من كرواتيا وبعد كرة ذهبية سابعة نالها أخيرًا ليونيل ميسي، لا يزال مودريتش الوحيد الذي كسر الهيمنة الصارخة للأرجنتيني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد إيصال كرواتيا إلى نهائي مونديال 2018.

وفي الإنتر، لا تقلّ أهمية بروزوفيتش وبيريسيتش مع إنتر؛ إذ يقدمان أحد أفضل مواسمهما في لومبارديا ورسّخ بروزوفيتش الذي يمتاز بأكبر معدل من الجري في الدوري الإيطالي بحسب الإحصاءات الرسمية، مكانته كلاعب ارتكاز في خط الوسط أمام الدفاع فارضًا التوازن إلى جانب لاعبَين يمثلان شخصية هجومية هما نيكولو باريلا والتركي هاكان تشالهان أوغلو.