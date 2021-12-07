فوز طائرة الهدف والأهلي طرابلس والاتحاد في مسابقة 21 عاما

منافسات الكرة الطائرة على صعيد الشباب. (فيسبوك)

أُجريت، الإثنين، ثلاث مباريات في الأسبوع الرابع من مسابقة الكرة الطائرة تحت 21 عامًا عن مجموعة طرابلس.

المباراة الأولى انتهت بفوز الهدف على أبوسليم بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 12، 25/ 19، 25/ 14)، أدار المباراة طاقم التحكيم المكوّن من إسماعيل الكيلاني حكمًا أول والدولي عبدالسلام الرفاعي حكمًا ثانيًا والمسجل الدولي عبدالحكيم رمضان وحكام الراية عصام عبداللطيف وعلي اشتيوي والمراقب الفيتوري عريبي.

المباراة الثانية انتهت بفوز الأهلي طرابلس على الترسانة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 7، 25/ 12، 25/ 8)، أدار المباراة الحكمان علي اشتيوي حكمًا أول وعصام عبداللطيف حكمًا ثانيًا والمسجل الدولي عبدالسلام الرفاعي.

والمباراة الثالثة انتهت بفوز الاتحاد على المدينة القربوللي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 15، 25/ 16، 25/ 14)، أدار المباراة الحكمان علي طارق وعصام عبداللطيف حكمًا أول وإسماعيل الكيلاني حكمًا ثانيًا والمسجل على اشتيوي ومساعد مسجل عبدالسلام الرفاعي.