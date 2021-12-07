منتخب مصر جاهز للجزائر في مونديال العرب

كيروش والشناوي في المؤتمر الصحفي. (إنترنت)

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، أنه سيسعى لتقديم مباراة ممتعة أمام الجزائر، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا.

ضمن المنتخبان الكبيران التأهل إلى دور الـ16 لتبقى المنافسة على الترتيب بينهما، وقال كيروش، الإثنين، في مؤتمر صحفي «متحمس للغاية للمباراة أمام الجزائر، ستكون مباراة ممتعة لمحبي كرة القدم والمشجعين، ونحن نتطلع لهذه المباراة، وسنعمل على تقديم الأفضل مثل كل مباراة نخوضها».

وأضاف: «نملك فريقًا جيدًا أهم ما يميزه الروح المتواجدة بين اللاعبين سواء القدامى أو الجدد، سنواجه منتخبًا قويًا، وتأهلنا معًا للدور المقبل، لذلك أتوقع أن تشهد المباراة عرضًا مميزًا لعشاق كرة القدم، نخوض كافة المباريات كأنها مباريات نهائية، سواء هذه المباريات كانت في مرحلة المجموعات أو دور الثمانية، أو حتى قبل النهائي».

واختتم: «سنقدم كل ما لدينا مثلما نفعل في جميع المباريات، وجاهزون للمباراة، فمنتخب مصر لديه بعض المشاكل الصغيرة، منها أن لاعب الوسط محمد مجدي أفشة غير جاهز بنسبة 100% للمباراة ولن نغامر به، نظرًا لوجود العديد من اللاعبين الجاهزين في مركزه، الضغط لا يمثل لنا أي مشكلة، فهي طبيعة أي مهنة، وعلينا التعامل معه لأننا محترفون، هكذا نسير مع منتخب مصر».