موريتانيا تهزم سورية والمنتخبان يودعان كأس العرب

سوريةتودع كأس العرب بعد الخسارة أمام موريتانيا بهدفين مقابل هدف. (الإنترنت)

حقق المنتخب الموريتاني فوزًا مفاجئًا وخاطفًا على نظيره السوري بهدفين مقابل هدف في إطار المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب «FIFA قطر 2021».

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء متوسط من المنتخبين، وارتفع النسق تمامًا في الشوط الثاني الذي جاء مثيرًا وحماسيًّا، حيث تقدم المنتخب الموريتاني في الدقيقة 50 عن طريق محمد سويد قبل أن تتعادل سورية سريعًا بهدف أحرزه محمود البحر بعد أن سدد على المرمى من داخل منطقة جزاء موريتانيا.

وكاد المنتخب السوري يسجل هدفه الثاني عندما أطلق لاعب الوسط عمرو جنيات كرة عالية اصطدمت بالعارضة الموريتانية، ثم منع القائم الموريتاني هدفًا ثانيًا لسورية عندما أطلق محمود المواس تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفي الدقيقة «90+5» باغت حمیة الطنجي لاعب المنتخب الموريتاني المنتخب السوري وأحرز هدف الفوز لبلاده.

وبهذه النتيجة ودع المنتخبان منافسات بطولة كأس العرب بعد أن توقف رصيد كليهما عند ثلاث نقاط فيما تأهل منتخبا تونس والإمارات إلى الدور ربع النهائي بعد فوز تونس على الإمارات بهدف نظيف.

وتصدرت تونس ترتيب منتخبات المجموعة برصيد ست نقاط فيما حلت الإمارات في المركز الثاني برصيد ست نقاط أيضًا متأخرة بفارق الأهداف وجاء المنتخب السوري في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام موريتانيا.